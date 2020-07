Ricetta crema al caffè: ingredienti, preparazione e consigli

By

Il caffè è un piacere da concedersi dopo pranzo, ma quando arriva l’estate spesso la voglia di berlo diminuisce, perché è troppo caldo. Per questo motivo oggi andremo a vedere come si prepara una gustosa crema al caffè, molto rinfrescante e allo sesso tempo gustosissima, si prepara con pochissimi ingredienti e in poco tempo.

Crema al caffè – Ingredienti

Caffè della moka 70 g

Zucchero 40 g

Panna fresca liquida 300 g

Crema al caffè – Preparazione

Per preparare la crema al caffè come prima cosa preparate il caffè con la moka, ne serviranno 70 g. Poi versate lo zucchero all’interno e mescolate per farlo sciogliere. Lasciate raffreddare il caffè e nel frattempo versate la panna fresca liquida all’interno di una ciotola ben fredda.

Iniziate a montarla con uno sbattitore elettrico e non appena sarà semimontata aggiungete il caffè zuccherato e oramai raffreddato, versandolo a filo sulla panna continuando a far andare le fruste elettriche.

Continuate a lavorare il composto fino a montare il tutto completamente. Poi coprite con la pellicola e riponete in frigorifero per almeno un’ora prima di servire la vostra crema al caffè. Potete servirla in bicchierini e accompagnarla con dei chicchi caffè ricoperti di cioccolato-

Crema al caffè – Consigli utili

La crema al caffè si può conservare per un giorno in frigorifero.