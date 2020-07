Ricetta patate al forno: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi andremo a vedere come si prepara un contorno must di tutte le cucine, le patate al forno. Le patate al forno sono il contorno per eccellenza, accompagnano perfettamente carne, pesce, latticini, insomma sono buonissime. Le ameranno sia gli adulti che i bambini,, in più potete personalizzarle come più vi piace, ad esempio aggiungendo spezie differenti, erbe aromatiche, ma anche dei cubetti di pancetta, della cipolla tagliata in modo grossolano, insomma potete sbizzarrirvi nella loro preparazione.

Patate al forno – Ingredienti

Patate a pasta gialla 1 kg

Rosmarino 2 rametti

Aglio 2 spicchi

Olio extravergine d’oliva 30 g

Sale fino q.b.

Timo 2 rametti

Per ungere la teglia:

Olio extravergine d’oliva q.b.

Patate al forno – Preparazione

Per realizzare le patate al forno, lavate e sbucciate con un pelapatate, dividete a metà e poi in quarti, quindi riducetele a cubetti, né troppo piccoli né troppo grandi.

In una pentola portate ad ebollizione abbondante acqua e poi lessate i cubetti di patate per 5 minuti, trascorso questo tempo scolate con una schiumarola le patate e trasferitele in una ciotola. Aromatizzate con le foglioline di timo fresco, condite con l’olio di oliva extravergine, sale e mescolate con un cucchiaio per insaporirle.

Preriscaldate il forno in modalità ventilata a 200° avendo cura di tenere all’interno la teglia vuota che servirà per la cottura della patate. Quando il forno avrà raggiunto la temperatura, estraete la teglia e versate un filo di olio sul fondo, versate anche le patate e aggiungete i rametti di rosmarino e i due spicchi di aglio interi.

Cuocete le patate a in forno ventilato preriscaldato a 200° per 1 ora o fino a quando le patate non risulteranno croccanti e dorate. Durante la cottura si raccomanda di mescolare le patate almeno ogni 20 minuti per una cottura uniforme.

A cottura ultimata sfornate le vostre patate al forno, togliete gli spicchi d’aglio e lasciatele intiepidire per poi portarle in tavola.

Patate al forno – Consigli utili

E’ preferibile consumare subito le patate al forno così da preservarne la croccantezza, se dovessero avanzare potete conservarle in frigorifero in un contenitore ermetico per un giorno al massimo e poi scaldarle in forno prima di servirle.

Arricchite le vostre patate al forno con cubetti di pancetta oppure con cipolle rosse, il risultato sarà strepitoso.