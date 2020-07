Ricetta uova sode: ingredienti, preparazione e consigli

L’uovo sodo è un salva cena semplice, ma allo stesso tempo è ricco di insidie. Consigliamo di utilizzare delle uova che siano freschissime, meglio ancora se biologiche. Per ottenere un uovo sodo perfetto bisognerà mettere in atto alcuni accorgimenti, per non farlo risultare né troppo crudo all’interno, ma nemmeno troppo cotto.

Uova sode – Ingredienti

Uova medie fresche 4

Uova sode – Preparazione

Per preparare le uova sode, iniziate ponendo le uova in un pentolino capiente, versate l’acqua fredda, l’acqua dovrà coprire le uova. Quindi ponete il pentolino sul fuoco e fate arrivare a bollore. Dal bollore calcolate 9 minuti di cottura. Passato il tempo necessario, togliete il pentolino dal fuoco e passatelo sotto acqua fresca corrente in modo da freddare bene le uova.

Questo vi permetterà si sgusciarle senza scottarvi; eliminate accuratamente tutte le tracce di guscio, poi dividete le uova a metà e scoprirete l’interno perfettamente cotto. Le uova sode sono pronte per essere consumate come più preferite.

Per le uova barzotte

Per preparare le uova barzotte, prendete le uova e ponetele in un pentolino capiente. Versate l’acqua fredda fino a coprirle e ponete sul fuoco moderato. Al raggiungimento del bollore, calcolate 6 minuti di cottura, quindi scolatele facendo poi scorrere l’acqua fresca corrente sulle uova per raffreddarle.

A questo punto procedete a sgusciarle, rimuovendo accuratamente tutti i residui del guscio; dividetele a metà e scoprite l’interno: il tuorlo delle uova barzotte sarà molto più morbido di quello delle uova sode.

Uova sode – Consigli utili

Si consiglia di non conservare a lungo le uova sode e le uova barzotte per evitare che anneriscano o che perdano in gusto.

Per conservarle in frigo, non togliete il guscio le potrete conservare per 4-5 giorni in questo modo.