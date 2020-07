Romina Pierdomenico – Chi è la compagna di Ezio Greggio

Romina Pierdomenico è diventata ormai più che popolare: il merito è della sua guida di La sai l’ultima? e della sua relazione con Ezio Greggio. I due hanno ufficializzato il loro rapporto l’anno scorso, dopo tre anni di conoscenza.

Romina Pierdomenico in realtà ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo dopo il secondo posto ottenuto a Miss Italia. Oggetto di polemiche, non ha mai voluto rispondere alle critiche di chi vede nella sua unione con il conduttore dell’interesse non amoroso.

Romina Pierdomenico – La compagna di Ezio Greggio

Romina Pierdomenico nasce a Vicoli, in provincia di Pescara, nel ’93. Il padre è l’ex vice sindaco del paesino, mentre non sappiamo che mestiere faccia la madre Bianca. I concorsi di bellezza le permettono di farsi notare come Miss Abruzzo e poi le aprono le porte dello spettacolo. Nel 2013 però diventa vittima di stalking a causa di uno sconosciuto che inizia a pedinarla e inviarle migliaia di email. In seguito decide di trasferirsi a Milano dopo aver studiato Dizione a Roma. Nello stesso anno la vediamo alla guida di Gulp Cinema su Rai Gulp, mentre l’anno successivo diventa Tentatrice di Temptation Island. Nel 2015 si trasforma in corteggiatrice di Uomini e Donne, ma Amedeo Barbato la scarta nel giro di poco tempo.

Nel settembre del 2018, Romina Pierdomenico inizia una relazione con il noto conduttore italiano. Con 39 anni d’età, i due hanno deciso di mettere in piedi un rapporto che dura ancora oggi. Sono innamoratissimi e anche se la famiglia di lei ha avuto un impatto incerto alla notizia, poi ha scelto di accettare la scelta della showgirl. L’anno scorso, la conduttrice è finita in ospedale a causa di un incidente. Un evento provocato dall’inseguimento dei paparazzi e che per fortuna non ha provocato danni importanti. Romina si trovava in quel momento ad Ibiza con il compagno e in ospedale le è stato diagnosticato un piccolo trauma al collo.