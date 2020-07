Sammy Hassan discussioni infernali | Storia finita dopo Uomini e Donne

Sammy Hassan racconta le tantissime discussioni infernali che ha dovuto affrontare una volta uscito da Uomini e Donne con Giovanna Abate. L’ex corteggiatore infatti, non si aspettava di dover affrontare una situazione del genere con la ex tronista.

Hassan si aspettava un comportamento totalmente diverso di Giovanna da quello che aveva visto all’interno del programma, convinto che senza telecamere riuscissero a instaurare un rapporto vero e di fiducia reciproca. La coppia però, non è durata neanche un mese e al magazine di Uomini e Donne Sammy Hassan spiega le reali motivazioni del perché è successo. Quali sono state le sue parole?

Sammy Hassan discussioni infernali

L’ex corteggiatrice durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne spiega realmente e in tutta serenità come sono andate realmente le cose con Giovanna. Le sue parole infatti, hanno mostrato un velo di tristezza: “Quando sono uscito dalla trasmissione ho detto esplicitamente che ci sarebbero stati mille motivi per rispondere a Giovanna di no. Le sensazioni che avevo provato con lei mi avevano dato la spinta a pensare che ne valesse la pena”.

Sammy Hassan racconta come Giovanna non sia riuscita a cambiare carattere nonostante siano usciti insieme dallo studio di Uomini e Donne: “Mi aspettavo di poter vivere il rapporto al di fuori in modo più pacato, leggero ma non per questo meno importante: semplicemente con serenità. La lontananza non ci ha aiutato”.

Ex corteggiatore non vuole più Giovanna

Sammy sembra ormai sempre più convinto di non voler tornare con Giovanna Abate nonostante sembravano pronti a creare una vera e propria storia d’amore. Usciti da Uomini e Donne entrambi erano conviti di poter mettere da parte le tantissime discussioni avute all’interno del programma, sperando in un futuro diverso.

L’ex corteggiatore ha così spiegato: “Questa sarebbe stata la fase in cui avremmo dovuto trovare il nostro incastro ma noi non ci siamo riusciti: eravamo capaci di discutere anche per l’acqua a tavola. Io ho voluto iniziare la nostra storia da tre giugno in poi (il giorno della scelta) mentre per lei l’inizio forse era il venticinque gennaio. Siamo usciti con due concezioni differenti. Probabilmente la differenza di età ha influito”.

Sammy sembra ormai convinto di non poter più recuperare la storia d’amore con Giovanna Abate che, non ha avuto neanche il tempo di iniziare.