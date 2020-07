Sammy Hassan non prova amore nei confronti di Giovanna Abate e rivela al settimanale di Uomini e Donne quello che realmente è successo in questo ultimo mese. La coppia uscita insieme dal talk show, sperava di poter trovare una situazione diversa lontano dalle telecamere, cercando in tutti i modi di poter creare una vera e propria storia.

L’incompatibilità caratteriale di entrambi infatti, sembra aver portato Sammy e Giovanna a continui litigi fino a quando non hanno deciso di separarsi definitivamente. Durante la giornata di ieri all’interno del magazine di Uomini e Donne, l’ex corteggiatore ha raccontato quello che realmente prova nei confronti di Giovanna Abate spiegando di non aver nessun sentimento vicino all’amore. Quali sono state le sue parole?

L’ex corteggiatore ha mantenuto il silenzio da quando si è lasciato con Giovanna, scegliendo di parlare e di raccontare la verità solamente durante l’intervista sul magazine di Uomini e Donne. Nonostante le tantissime critiche nei suoi confronti, Sammy ha spiegato per filo e per segno quello che realmente è successo alla sua storia con Giovanna.

A malincuore infatti, l’ex corteggiatore conferma di non provare nessun sentimento di amore per Giovanna ma solamente tanto affetto. La loro storia d’amore infatti, non ha neanche avuto modo di iniziare a causa delle tantissime discussioni avute non appena fuori dal programma.

Sammy Hassan spiega così quello che sta passando: “Oggi come oggi non posso più permettermi di vivere sulle montagne russe, dove un momento sei nel vortice della passione e in quello dopo è fuoco e fiamme. Ho bisogno di equilibrio. Dieci anni fa avrei accettato quegli scontri continui, ma oggi non ne ho più voglia”.

L’ex corteggiatore afferma infatti che: “Non è scattato l’innamoramento, ma non l’ho mai nascosto. Purtroppo, lei non si fidava di me, forse proprio perché non riusciva a trovare nei miei sentimenti tutte le certezze che cercava e questo non ha fatto altro che portarla a mettermi in discussione, facendoci litigare. Sono stato accusato di non essere stato sincero e di avere altre mire, ma non è vero”.