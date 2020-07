Verona – Atalanta – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

By

Verona – Atalanta è il match di apertura di questa 34° giornata del campionato di Serie A. Le due società si affronteranno oggi alle ore 17:15 allo Stadio Bentegodi di Verona.

Padroni di casa che arrivano dalla sconfitta con la Roma, e che sono ormai lontani da un posto in Europa, già saldamente salvi, vogliono continuare ad onorare il campionato svolto fino a questo momento. Atalanta che arriva dalla schiacciante vittoria per 6-2 contro il Brescia, e che vuole continuare a vincere per cercare di soffiare punti e posizioni a Lazio ed Inter, quasi matematico l’accesso alla prossima Champions League.

Verona – Atalanta: Probabili formazioni

Juric deve fare i conti con l’infortunio di Kumbulla, e in difesa spazio quindi ad Empereur, con Gunter e Rrahmani. Potrebbe ritrovare un posto da titolare Di Carmine, ristabilitosi Borini insidia Zaccagni per una maglia da titolare. Oltre al difensore, saranno assenti anche Adjapong, Dawidowicz e Pazzini.

Gasperini avrà tutta la rosa a disposizione, nessuno assente, tutti ristabiliti, tornano Muriel ed Ilicic, ed il secondo potrà riprendere il suo posto in mezzo al campo, così come Gomez che tornerà a giocare dal primo minuto.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

Verona – Atalanta: Pronostico

Partita molto combattuta, tra due squadre che hanno fatto tanto bene in questo campionato, l’Atalanta ha il miglior attacco del campionato, e il Verona può subire i tanti contropiede degli avversari. Il nostro pronostico per questo match è un segno 2+Over.

Verona – Atalanta: Dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa sulla piattaforma SKY, sui suoi canali dedicati Sky Sport. Inoltre è possibile seguire il match sull’applicazione Sky Go, scaricabile sia per Android che per Apple.