Xiaomi vs Amazon: il MI TV Stick è realtà, ecco tutte le informazioni

E’ stata ufficialmente presentato il MI TV Stick, l’equivalente del FireStick di Amazon, ma prodotto da Xiaomi, l’oramai nota casa produttrice cinese famosa sopratutto per gli smartphones che in pochi anni hanno trovato diffusione capillare anche nel nostro paese, e anche con l’auslio di elettrodomestici e casalinghi, intende diventare uno dei brand di riferimento del settore tecnologico.

“Guerra” con Amazon e Google

Il MI TV Stick in effetti è molto simile al noto dispositivo di casa Amazon, che dotata di sistema Android TV, ha più o meno stesse funzionalità: è una sorta di grande chiavetta che si collega alle porte HDMI del televisore e in sostanza rende quest’ultimo del tutto simile a un tablet o uno smartphone con Android. Oltre che ad Amazon, Xiaomi intende ovviamente far “concorrenza” anche a Google con il suo Chromecast.

Specifiche tecniche e prezzo

Xiaomi ha reso noto le specifiche tecniche del nuovo dispositivo:

CPU : Quad-core ARM Cortex A53 (fino a 1.200 MHz)

: Quad-core ARM Cortex A53 (fino a 1.200 MHz) GPU : ARM Mali-450 (fino a 750 MHz)

: ARM Mali-450 (fino a 750 MHz) RAM : 1 GB

: 1 GB Memoria interna : 8 GB

: 8 GB Connettività : WiFi 802.11 ac Dual Band (2,4/5 GHz), Bluetooth 4.2, HDMI, microUSB

: WiFi 802.11 ac Dual Band (2,4/5 GHz), Bluetooth 4.2, HDMI, microUSB Risoluzione massima : 1.920 x 1.080 @ 60 fps

: 1.920 x 1.080 @ 60 fps Formati : RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, WMV, MP4

: RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, WMV, MP4 Codec : VP9-10, H.265, H.264, VC-1, MPEG1/2/4, real 8/9/10

: VP9-10, H.265, H.264, VC-1, MPEG1/2/4, real 8/9/10 Audio : Dolby Audio, DTS

: Dolby Audio, DTS Dimensioni : 92,4 × 30,2 × 15,2 mm

: 92,4 × 30,2 × 15,2 mm Peso : 28,5 grammi

: 28,5 grammi OS: Android TV.

E’ dotata di WiFi per poterla collegare alla rete internet casalinga o a un hotspot, e in confezione è presente anche un telecomando bluetooth, esattamente come il prodotto di Amazon. A partire dai prossimi giorni il MI TV Stick sarà disponibile sia su Amazon che presso il Mi Store ufficiale, al prezzo di 39,90 €.