Alessandro Canino ne Il mare d’inverno e Diavolo in me – Video

Alessandro Canino sarà il sesto cantante che vedremo nella seconda puntata di Ora o mai più. Il concorrente interpreterà questa volta Il mare d’inverno al fianco della coach Loredana Bertè, che ha portato il brano al successo nel lontano 1983.

Nella seconda parte della serata, il concorrente interpreterà invece Diavolo in me. Ovvero la hit che Zucchero Fornaciari ha pubblicato nell’89 in occasione del suo album Oro, incenso e mirra.

Alessandro Canino canta Il mare d’inverno e Diavolo in me

Nella prima parte della serata, Alessandro Canino unirà la sua voce a quella della Bertè per un omaggio al repertorio della rocker. I due hanno scelto infatti Il mare d’inverno come cavallo di battaglia, un brano che la cantante ha inserito nel suo album Jazz. Testo e musica di Enrico Ruggeri, che ha affermato di essersi ispirato alla città Marota dove era solito trascorrere le vacanze in famiglia durante il periodo dell’adolescenza. La canzone è inoltre una produzione di Ivano Fossati e non è mai stata distribuita come singolo, per agevolare le vendite del disco.

Nel corso della seconda manche, il concorrente si esibirà da solo sulle note di Diavolo in me. Il singolo di Zucchero vanta testo e musica dello stesso cantautore ed è presente in diversi suoi dischi. Da Live at Kremlin, il primo live di Fornaciari, fino a Una rosa blanca e Diamante. In quest’ultimo caso però è presente la versione spagnola El diablo en mi con un testo scritto da Fito Paez. Grazie alle due esibizioni, Canino riuscirà a risollevarsi dal settimo posto ottenuto in precedenza. Nella classifica generale lo troviamo in seconda posizione, grazie ad un totale di 83 punti. Solo due 8 però da parte di Canzian e Berti, mentre tutto il resto della giuria ha preferito assegnargli un 7. Il voto complessivo dei giudici è quindi 51, che si va a sommare ai 32 punti ottenuti grazie al pubblico.