Brescia – Spal – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Brescia – Spal rappresenta una vera e propria “sfida salvezza” sebbene le speranze di restare in Serie A per entrambe siano oramai molto ridotte: la posizione di classifica delle due squadre è problematica, dato che sono rispettivamente ultima e penultima in classifica. La partita valida per la 34esima giornata di Serie A, il fischio d’inizio è programmato alle ore 19.30 di domenica 19 luglio 2020.

Ultime dai campi

Il Brescia recupera Joronen in porta, Chancellor e Papetti in difesa, con Sabelli e Martella esterni bassi, Tonali occuperà il consueto posto da playmaker, aiutato da Bjarnasson e Spalek, in attacco Torregrossa e Donnarumma.

Di Biagio probabilmente presenterà una formazione molto simile a quella vista contro l’Inter, eccetto Valdifiori, squalificato e Berisha. Possibile l’attacco Petagna-Floccari, con D’Alessandro e Strefezza che occuperanno gli esterni.

Brescia – Spal – Formazioni Ufficiali

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Martella; Spalek, Tonali, Bjarnason, Dessena; Torregrossa, A. Donnarumma.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Missiroli, Dabo, Strefezza; Petagna, Floccari.