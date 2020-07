DIRETTA ROMA – INTER – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Roma – Inter è considerabile uno dei più famosi “big match” del nostro campionato, e anche in questo campionato, arrivato oramai alle fasi finali, rappresenta una sfida affascinante e importante per entrambe le società.

Stato di forma delle squadre

Ha ritrovato una certa brillantezza anche la Roma, con tre vittorie consecutive che hanno portato i giallorossi ai successi contro Parma, Brescia e Verona, portandoli al 5° posto in classifica, virtualmente qualificati alla fase a gironi dell’Europa League.

La partita rappresenta una delle ultime “chiamate” per l’Inter, che ha reagito nelle ultime partite dopo alcune sfide non soddisfacenti ma che in una partita importante come questa deve dare dimostrazione di poter ritornare ad essere tra le candidate per impensierire la Juventus.

Roma – Inter – Dove vederla

La sfida tra Inter e Roma verrà trasmessa da Sky attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite), oltre che attraverso SkyGo per tutti gli abbonati. L’applicazione ufficiale è disponibile per ogni dispositivo iOs e Android, oltre che per gran parte delle smart tv. Anche NowTv, la web tv di Sky trasmetterà il match.

Roma – Inter – Diretta Live e Highlights

Su Giornal.it seguiremo la partita della partita Roma-Inter con degli aggiornamenti video che verranno caricati in diretta, riguardanti gol, azioni salienti e episodi particolari.

La sfida tra Roma e Inter inizierà presto. Restate sintonizzati.