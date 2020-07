Fiorentina – Torino – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Fiorentina – Torino è una delle partite della 34° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Franchi di Firenze, oggi domenica 19 luglio 2020 alle ore 21.45. La sfida mette di fronte due squadre che sono nella seconda metà della classifica, a pochi punti di distanza dalla zona retrocessione ma in una situazione relativamente tranquilla, anche grazie alle vittorie nell’ultimo turno contro Lecce e Genoa, che si contendono la quartultima piazza.

Fiorentina – Torino – Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Aina; Verdi; Zaza, Belotti.

Fiorentina – Torino – Pronostico

Fiorentina e Torino sono relativamente al riparo dal rischio retrocessione, anche se

la matematica non lo dice ancora, essendoci 15 punti ancora a disposizione. Vivono un momento di forma simile: due vittorie a testa nelle ultime quattro gare, ma mentre la Fiorentina è imbattuta in questi ultimi quattro turni, il Torino ha perso nelle impegnative trasferte contro Inter e Juventus. I granata sembrano però più convinti: ci aspettiamo una gara equilibrata: puntiamo per questo sull’esito X.

Fiorentina – Torino – Dove vederla in tv e streaming

