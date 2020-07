Fiorentina – Torino – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Fiorentina – Torino rientra nel programma della donenica della 34° giornata del campionato di Serie A 2019/20. La partita si gioca tra poco, alle 19.30, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sede delle partite interne della squadra viola. La gara si gioca a porte chiuse per le norme anticontagio dovute alla pandemia da Covid19 che ha interrotto la stagione calcistica nello scorso inverno. Squadre distanti in classifica solo due punti ed appena tiratesi fuori dalla bagarre per la salvezza con le vittorie dell’ultimo turno. La posizione in classifica delle due rende la partita una sorta di scontro diretto per la tredicesima posizione. La gara sarà trasmessa da DAZN.

Fiorentina – Torino Ultime dai campi

Le squadre si affrontano in una città molto calda nonostante l’ora tarda. Terreno del Franchi in buone condizioni. Iachini conferma una formazione molto simile a quella che si è imposta a Lecce. In avanti Chiesa e Ribery in appoggio a Cutrone, alle loro spalle ancora Pulgar in cabina di regia. Tra i pali ancora spazio a Terracciano per non rischiare la schiena di Dragowski. Anche Longo dà continuità alla sua squadra confermando il tandem d’attacco Zaza-Belotti. Aina darà fiato ad Ansaldi a sinistra, in difesa rientra Izzo.

Fiorentina – Torino Formazioni Ufficiali

Fiorentina – Torino, 34° Giornata Serie A 2019/20

Stadio Franchi, Firenze, Domenica 19 Luglio 2020, h 19.30



FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Aina; Verdi; Zaza, Belotti.