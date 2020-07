Genoa – Lecce – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Va di scena allo stadio Ferraris di Genova scontro diretto per la salvezza tra Genoa e Lecce valevole per la 34esima giornata di campionato di serie A.

Il Genoa ha l’occasione, in caso di vittoria, di aumentare a quattro i punti di vantaggio sulla terzultima che è il Lecce di mister Liverani, facendo un grande passo verso la salvezza.

Genoa – Lecce – Le probabili formazioni

GENOA (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Dell’Orco; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar.

Genoa – Lecce – Pronostico

Sarà una partita molto tesa e intensa che tutte e due le squadre proveranno a vincere fino in fondo, senza accontentarsi per cercare il risultato utile alla salvezza. Proprio alla luce di queste motivazioni prevediamo gol

Genoa – Lecce – Dove vederla in diretta TV e in streaming

Genoa-Lecce, calcio d’inizio ore 19:30 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova a porte chiuse, sarà visibile in diretta TV su Sky Sport 253.

Inoltre la gara sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, applicazione per i clienti SKY disponibile su tutti i dispositivi elettronici.