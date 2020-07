Genoa – Lecce – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio Ferraris di Genova per lo scontro salvezza tra Genoa e Lecce calcio d’inizio ore 19:30.

Genoa – Lecce – Ultime dai campi

Genoa-Lecce, separate da un solo punto in classifica, è lo scontro decisivo per la permanenza in Serie A o la retrocessione in Serie B.

Mister Nicola va verso la conferma del 3-4-1-2 visto nelle ultime due gare, con Iago Falque a sostegno di Pandev e Pinamonti, mentre la linea difensiva dovrebbe essere formata da Goldaniga, Zapata e Masiello.

Mister Liverani recupera Lapadula, ex attaccante di turno, ma che non dovrebbe partire da titolare: al suo posto ancora Babacar, sostenuto alle spalle da Farias e Saponara.

Problemi a centrocampo con Tachtsidis acciaccato e quindi da valutare: il terzetto in mezzo al campo dovrebbe essere formato da Barak, Petriccione e Mancosu.

Genoa – Lecce – Formazioni Ufficiali

GENOA (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Dell’Orco; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar.