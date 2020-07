Giovanna Abate ultima speranza | Ex di Uomini e Donne di nuovo sola

Giovanna Abate credeva potesse esserci ancora un’ultima speranza per portare avanti la sua storia d’amore con Sammy Hassan. La scelta e l’uscita dal programma però, sembrano aver inescato un meccanismo fatto di continui litigi e discussioni da cui, entrambi non sono più riusciti ad uscire.

Entrambi con due caratteri molto forti, non sono riusciti a mettere la parte le continue litigate ma soprattutto a fidarsi l’uno dell’altra, arrivando così al punto di dover mettere fine alla loro storia d’amore. Giovanna Abate in questo ultimo mese ha deciso di mantenere il silenzio, spiegando di aver bisogno di tempo per pensare e per capire quello che realmente avrebbe voluto da Sammy Hassan.

Durante l’intervista a Giovanna Abate per il magazine di Uomini e Donne, la ex tronista ha deciso di scrivere una lettera spiegando quello che realmente è successo dopo la sua scelta. Quali sono state le sue parole?

Giovanna Abate ultima speranza

La ex tronista ha fino all’ultimo sperato di poter recuperare la sua storia d’amore che, non ha avuto neanche il tempo di nascere e di crescere. Qualcosa infatti, sembra aver rovinato per sempre il rapporto già difficile tra Giovanna e Sammy. La ex tronista da come racconta l’ex corteggiatore, non è riuscita fin da subito a fidarsi di lui visti i suoi sentimenti contrastanti e dell’innamoramento che, non è scattato da parte di Sammy.

Giovanna Abate all’interno della lettera per il magazine di Uomini e Donne spiega come si sente: “Scrivere queste parole, a oggi, per me è tanto inaspettato quanto difficile. […] In questo mese ho sperato più volte che le cose si potessero sistemare e, non vi nego, proprio la settimana scorsa ero ancora li incredula per quello che stava accadendo. Con la valigia pronta per andare a Milano e provare, ancora una volta, a non chiudere questa relazione che non ha avuto neanche tempo di trasformarsi in altro”.

Ex tronista deluso va avanti

Abate cerca in tutti i modi di superare questa parentesi della sua vita che, l’ha portata a rimanere delusa dopo un percorso lungo e difficile all’interno di Uomini e Donne. L’ex tronista ha così continuato con la sua lettera spiegando quello che è realmente successo: “Ma da che mando è mondo, a qualsiasi età, all’inizio di un rapporto i difetti dell’altro non si ha neanche il tempo di vederli, visto che la voglia di stare insieme e di viversi dovrebbe sovrastare l’attenzione alle piccole discussioni che fanno parte del quotidiano di qualunque coppia”.

Una vera delusione quella che Giovanna Abate ha subito una volta fuori dal talk show e che sembra ancora non realizzare: “Ahimè, mi son dovuta rendere conto che questa voglia c’era solo da parte mia e per questo mi soffermerei a parlare della volontà che è mancata una volta usciti da li, piuttosto che dei problemi che non hanno fatto andare avanti il nostro rapporto. Perché, lo troverei alquanto ridicolo, considerando che non abbiamo neanche avuto il tempo di conoscerci davvero e di riscontrarli realmente”.