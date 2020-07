Trovare la persona giusta non è facile ma c’è anche chi commette sempre gli stessi errori nell’andare a cercare la controparte incompatibile. Scopriamo i 4 segni zodiacali che si innamorano sempre della persona sbagliata.

1. Il Toro

Il primo dei 4 segni zodiacali che si innamorano sempre della persona sbagliata è il Toro. Essendo molto testardo, il Toro finisce spesso per ostinarsi nel cercare una stabilità con la persona sbagliata, che non condivide gli stessi valori in cui crede il Toro. I nati sotto il segno del Toro sono partner perfetti, sempre disponibili, fedeli, sinceri, onesti e affettuosi e il problema è proprio questo: i Toro danno tutti sé stessi in una relazione, finendo per non essere ricambiati, trattati male, ricevere il trattamento opposto. I nati del segno zodiacale del Toro dovrebbero imparare a stabilire un punto massimo di attenzioni da dedicare al partner e cercare di non superare questo limite. Solo in questo modo le loro relazioni sentimentali potranno acquistare longevità.

2. I Gemelli

Il secondo dei 4 segni zodiacali che si innamorano sempre della persona sbagliata è quello dei Gemelli. I nati del segno zodiacale dei Gemelli sono molto romantici e le tentano davvero tutte per compiacere il partner. Alla coppia i Gemelli dedicano attenzione e passione. Peccato che queste siano sempre per la persona sbagliata! I Gemelli sono molto sensuali, sanno essere provocanti, provando a realizzare sogni e fantasie di chi gli sta accanto. Ma il tutto si conclude con la sofferenza di una grande delusione. I nati del segno zodiacale dei Gemelli devono imparare a scegliere bene a non offrire il proprio cuore a persone che non lo meritano.

3. La Bilancia

Il terzo dei 4 segni zodiacali che si innamorano sempre della persona sbagliata è la Bilancia. Nonostante siano molto intuitivi in amore le abilità dei nati del segno zodiacale della Bilancia vengono meno. I nati della Bilancia commettono di frequente errori di valutazione sul proprio partner. Ciò è dovuto in maniera principale alle loro insicurezze e alla loro mancanza di autostima, che fa credere ai nati del segno zodiacale della Bilancia di essere innamorati della prima persona interessata a loro. Facendo così, i nati della Bilancia rischiano delle delusioni cocenti. Essendo particolarmente portati a soffrire ci metteranno poi mesi a riprendersi.

4. I Pesci

Il quarto e ultimo dei 4 segni zodiacali che si innamorano sempre della persona sbagliata è quello dei Pesci. I nati sotto il segno dei Pesci dal punto di vista sentimentale sono degli eterni delusi. Cercano l’amore romantico ma tendono a idealizzare il partner per cui proiettano valori romantici su persone che di sentimentale non hanno proprio niente. I nati del segno zodiacale dei Pesci finiscono quindi per legarsi sempre alla persona sbagliata idealizzandola, si innamorano di persone difficili e rischiano di non essere corrisposti. I partner dei Pesci spesso non li amano in maniera sincera e finiscono per spezzare i loro cuori.