Napoli – Udinese – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Ritorna a giocare in casa il Napoli che affronterà l’Udinese in un match di campionato valido per la 34esima giornata di serie A. Match in programma alle ore 19.30 domenica 19 luglio.

Stato di forma

Continua ad essere in fase positiva il Napoli che oramai ha poco da chiedere al campionato, visto che il quarto posto è molto distante e con la vittoria della Coppa Italia gli azzurri sono già qualificati in Europa League: gli ultimi due pareggi non hanno soddisfatto il tecnico Gattuso che non vuole cali di tensione visto il match sempre più vicino di Champions contro il Barcellona.

La zona “rossa” dista 7 punti dall’Udinese che ha come obiettivo unico la salvezza: le ultime buone prestazioni contro Lazio e Spal (eccetto la sconfitta interna contro la Sampdoria) hanno dato discreta fiducia a Gotti.

Napoli – Udinese – Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Nestorovski.

Napoli – Udinese – Il nostro pronostico

I padroni di casa vorranno tornare al successo, di contro l’Udinese vorrà cercare di strappare almeno un punto per dare seguito alla propria classifica: in tal senso consigliamo la scommessa Combo 1+goal.

Napoli – Udinese – Dove vederla in tv e streaming

La gara sarà trasmessa da Sky, che detiene i diritti della partita e la trasmetterà sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 252 del satellite), oltre che attraverso SkyGo, app disponibile per gran parte delle smart tv, tv box e simili, oltre che su ogni dispositivo iOs e Android.