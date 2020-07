Napoli – Udinese – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tra un pò scenderanno in campo Napoli – Udinese per la 34a giornata di Serie A. Una sfida che vale poco per gli azzurri anche se Gattuso vuole rivedere la cattiveria nei suoi ragazzi dopo il pareggio di Bologna, mentre l’Udinese cerca gli ultimi punti salvezza.

Napoli – Udinese: Ultime dai campi

Qui Napoli – Gattuso prosegue nelle prove generali per Barcellona-Napoli: Ospina dovrebbe riprendersi una maglia tra i pali ai danni di Meret, Hysaj rileva a destra lo squalificato Di Lorenzo, rientrano dal 1′ sia Koulibaly che Mario Rui (possibile riposo per Maksimovic). In mediana Fabian Ruiz, Lobotka (favorito su Demme) e Zielinski, in attacco riecco il tridente Callejon-Mertens-Insigne dopo la panchina iniziale di Bologna. Convocato dopo 9 mesi d’assenza anche Malcuit.

Qui Udinese – Udinese senza lo squalificato Okaka: davanti a Musso, Samir se la gioca con Nuytinck per partire titolare nella difesa a tre varata da Gotti, mentre Zeegelaar può far rifiatare Sema (ancora favorito) sulla corsia mancina. Problema a un ginocchio per Jajalo: ci sarà Walace nel ruolo di regista. In attacco spazio a Nestorovski vicino Lasagna. L’alternativa è uno schieramento più difensivo, con De Paul alzato alle spalle del solo Lasagna come riferimento offensivo.

Napoli – Udinese: Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Nestorovski.