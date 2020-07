Ora o mai più, seconda puntata – Canzoni – Anticipazioni 19 luglio

Ora o mai più ritorna con la seconda puntata nel primo pomeriggio di Rai 1 del 19 luglio 2020. Ancora un nuovo giro di canzoni per tutti i concorrenti in gara: come sempre, i partecipanti dovranno esibirsi in un duetto con i maestri e in una performance singola.

Le anticipazioni di Ora o mai più ci svelano già che sarà Lisa a conquistare il primo posto della classifica. La seconda puntata la conferma vincitrice, come accaduto nell’appuntamento precedente.

Ora o mai più, seconda puntata – Canzoni

Nella prima manche della seconda serata, Francesca Alotta si unirà a Fausto Leali per cantare Mi manchi, una delle hit del noto cantante dalla voce nera. Massimo Di Cataldo interpreterà invece Il paradiso al fianco di Patty Pravo, una canzone che l’artista ha pubblicato nel ’69. Uomini soli è la scelta di Marco Armani per il suo duetto con Red Canzian, mentre Lisa si unirà a Marco Masini per il brano Ci vorrebbe il mare. Stefano Sani e Marcella Bella uniranno le voci per Io domani, mentre Alessandro Canino e Loredana Bertè duetteranno sulle note de Il mare d’inverno. Infine assisteremo al duetto fra Valeria Rossi e Orietta Berti in Quando l’amore diventa poesia e all’unione fra i Jalisse e Michele Zarrillo per il brano La notte dei pensieri.

Nella seconda manche, saranno i soli concorrenti a sfidarsi in studio. La Alotta canterà Non amarmi, Di Cataldo la canzone Il Mondo e Lisa il brano Cercami. Per Armani la scelta ricade su Yes I Know My Way, mentre Sani interpreterà Il regalo più grande. Per Canino la canzone è Diavolo in me, mentre la Rossi intonerà La notte. Infine i Jalisse con L’essenziale.

Classifica Generale

Come abbiamo visto in vetta troveremo Lisa con un totale di 85 punti, seguita da Canino con 83. A breve distanza Armani con un totale di 82 punti, mentre al quarto posto troviamo la Alotta con 81. Al quinto posto si piazzano i Jalisse con 80, seguiti da Di Cataldo con 78. Nelle ultime due posizioni troviamo Sani con 76 punti e la Rossi con soli 78 punti.