Oroscopo Branko – domani lunedì 20 luglio 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani lunedì 20 luglio 2020. Siamo alle porte di un’altra settimana di luglio: cosa succederà di particolare nelle vite dei segni zodiacali? Come inizierà la settimana secondo il popolare astrologo istriano? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani lunedì 20 luglio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko per domani l’Ariete dovrà avere molta prudenza, perché sarà una giornata a rischio rottura per molte coppie, per il Toro si prospetta una serata di tenerezze. I Gemelli potrebbero valutare qualche investimento da fare, mentre per il Cancro dovrà fare i conti con una Luna inquieta.

Previsioni Branko domani lunedì 20 luglio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Leone dovrà fermarsi e pensare bene prima di prendere una decisione importante, per la Vergine ci sarà un invito a cena speciale. Bisogno di relax per la Bilancia, mentre alcuni Scorpione cominceranno lo studio di una nuova lingua.

Oroscopo domani lunedì 20 luglio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipano le previsioni astrologiche di Branko domani il Sagittario sarà impegnato in questioni legate a un mutuo, il Capricorno dovrà cercare di non distrarsi troppo. Ottimo inizio settimana per la carriera dell’Acquario, mentre i Pesci avranno un’ispirazione particolare, un lampo di genio da non sottovalutare.

Se volete saperne di più, vi proponiamo le seguenti previsioni, più dettagliate, tratte dall’oroscopo di Branko per domani e dedicate ai primi 4 segni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, ai 4 segni centrali Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione e agli ultimi 4 segni zodiacali Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.