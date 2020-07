Oroscopo Branko – domani lunedì 20 luglio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 20 luglio 2020. Sta per iniziare un’altra settimana: cosa porterà di nuovo ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se volete scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate ai primi 4 segni zodiacali, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani lunedì 20 luglio 2020: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani la Luna sarà in aspetto contrario: il nervosismo sarà alle stelle e la tensione in famiglia aumenterà. Per le coppie in crisi da tempo potrebbe essere una giornata a rischio rottura; qualcuno arriverà addirittura a rivolgersi a un avvocato.

Previsioni Branko domani lunedì 20 luglio 2020: Toro

Con una Luna buona come questa la settimana non potrà che partire alla grande. In amore le coppie di lunga durata stanno ritrovando la complicità dei primi giorni. Si prospetta una serata all’insegna della tenerezza per molti Toro.

Oroscopo domani lunedì 20 luglio 2020: Gemelli

Come anticipano le previsioni astrologiche di Branko domani qualcuno potrebbe essere impegnato in alcune questioni di carattere pratico, come degli investimenti. Fai molta attenzione.

Oroscopo domani lunedì 20 luglio 2020: Cancro

Domani dovrai essere molto prudente, perché questa Luna un po’ inquieta potrebbe procurarti qualche fastidio. Qualcuno potrebbe avvertire qualche piccolo disturbo fisico oppure soffrire d’insonnia.