Oroscopo Branko – domani lunedì 20 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 20 luglio 2020. Siamo davanti a una nuova settimana di luglio: quali novità avranno in serbo gli astri per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Per scoprirlo, leggete il seguente oroscopo di Branko dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 20 luglio 2020: Leone

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Branko domani dovresti pensare molto bene prima di fare una mossa azzardata. Se ci sono progetti costosi da avviare, investimenti da fare, rifletti con molta attenzione.

Previsioni Branko domani lunedì 20 luglio 2020: Vergine

Si prospetta un inizio settimana molto intrigante, merito di questa Luna in aspetto armonico. Domani potresti vivere emozioni intense, soprattutto in serata, perché c’è un invito a cena i vista…

Oroscopo domani lunedì 20 luglio 2020: Bilancia

Domani dovrai usare la massima cautela nei rapporti con gli altri. La Luna sarà in aspetto opposto e potrebbe provocare qualche piccolo crollo nervoso. Come suggerisce il popola astrologo, dovresti provare a rilassarti un po’ di più.

Oroscopo domani lunedì 20 luglio 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrali di Branko la tua settimana partirà decisamente con il piede giusto! Merito di una Luna complice, ti aspetta un lunedì all’insegna dell’amore, per qualcuno perfino straniero. Un consiglio? Studia le lingue...