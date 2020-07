Oroscopo Branko – domani lunedì 20 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 20 luglio 2020. Come partirà la settimana per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete il seguente oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 20 luglio 2020: Sagittario

La settimana, come anticipa l’oroscopo di Branko, comincerà all’insegna di questioni pratiche ed economiche. Qualcuno, infatti, sarà chiamato dalla banca per discutere di un mutuo richiesto o che sta pensando di chiedere.

Previsioni Branko domani lunedì 20 luglio 2020: Capricorno

Domani dovrai muoverti con molta prudenza. La Luna in opposizione potrebbe renderti molto nervoso o perfino distratto. Fai molta attenzione nel portare a termine le attività quotidiane e alla guida.

Oroscopo domani lunedì 20 luglio 2020: Acquario

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani potresti ottenere delle belle soddisfazioni sul lavoro. Qualcuno, infatti, potrebbe ottenere un avanzamento di carriera o una promozione, un nuovo impiego.

Oroscopo domani lunedì 20 luglio 2020: Pesci

Domani sarà una giornata molto interessante. La Luna in aspetto particolare potrebbe procurarti un’ispirazione da non trascurare, un piccolo lampo di genio. Resta con le antenne alzate!