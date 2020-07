Oroscopo Branko – settimana dal 20 al 26 luglio – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 20 al 26 luglio 2020. Cosa succederà di nuovo la prossima settimana ai segni zodiacali? Quali preziosi consigli darà il famoso astrologo di Capodistria? Per scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate a i segni, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per la prossima settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà in maniera turbolenta. Lunedì potresti ritrovarti dall’avvocato a discutere questini legate alla casa. Fortunatamente giovedì le cose andranno meglio e tu avrai le idee più chiare. Sabato dovresti prenderti del tempo per un po’ di relax.

Toro

La settimana comincerà all’insegna dell’amore. Lunedì ti aspetta una notte piena di tenerezze, martedì invece sarà una giornata assorbita dalla famiglia e dai figli. Preparati a incontrare un nuovo amore, venerdì…

Gemelli

Lunedì prossimo avrai a che fare con questioni relative alla banca e a un investimento. Giovedì ti richiederà maggiore prudenza, a causa di una Luna nervosa, ma la settimana si concluderà in maniera molto positiva con una domenica romantica.

Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Branko lunedì la Luna opposta potrebbe provocarti dell’inquietudine. Per fortuna già da martedì ritroverai nuova grinta, a tal punto che vorrai tutto! Domenica prossimi si prospetta piacevole e finirà in bellezza, con una serata speciale.

Leone

Il tuo inizio settimana sarà all’insegna di questioni pratiche. Lunedì dovrai pensare molto bene se cominciare un nuovo progetto, se intraprendere una certa strada. Martedì sarai impegnato con la banca e le tue finanze. Ottima giornata, quella di venerdì, per gli affari e le trattative.

Vergine

La settimana inizierà in maniera meravigliosa e finirà ancora meglio! Lunedì potrebbe spuntare un invito a cena molto intrigante, mentre martedì emergerà la voglia di realizzare grandi sogni. Sabato, infine, qualcuno riuscirà a portare a termine un buon affare.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Branko lunedì dovresti provare a rilassarti un po’ e tenere il nervosismo sotto controllo. Per fortuna, mercoledì prossimo arriva il Sole in tuo aiuto a regalarti nuova grinta. Sabato, invece, sarà caratterizzato da un saliscendi emotivo che dovrai sforzarti di gestire al meglio.

Scorpione

La settimana sarà molto promettente. Martedì molti nati in Scorpione saranno a caccia di successo! Venerdì qualche amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più… La settimana finirà con una domenica in cui avrai una nuova consapevolezza.

Sagittario

Lunedì prossimo potresti ritrovarti in banca a discutere di un mutuo. Martedì, invece, qualcuno sarà in viaggio, mentre venerdì c’è all’orizzonte un incontro a sorpresa molto speciale.

Capricorno

Come indica l’oroscopo di Branko la prossima settimana sarà un po’ complicata. Lunedì dovrai usare molta cautela e tenere il nervosismo a bada, mentre sabato faticherai a gestire l’ansia. Fortunatamente le metà settimana ti regalerà delle belle soddisfazioni sul lavoro.

Acquario

Si prospetta una settimana molto interessante. Lunedì qualche Acquario potrebbe ottenere un avanzamento di carriera; giovedì scoprirai di avere grandi affinità con qualcuno che ti piace, mentre sabato ci sarà aria di vacanze per molti.

Pesci

Secondo il popolare astrologo Branko lunedì dovrai restare con le antenne alzate perché potrebbe arrivare un’ispirazione importante, un lampo di genio. Giovedì sii prudente se dovrai fare i conti con l’ex, ma sabato ti aspetterà una giornata all’insegna dell’amore.