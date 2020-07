Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 20 luglio 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 20 luglio 2020. Sta per iniziare un’altra settimana estiva: quali novità riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Quali grattacapi dovranno affrontare questo lunedì? Se siete curiosi di scoprirlo, vi invitiamo a leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 20 luglio 2020.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 20 luglio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l‘Ariete sarà turbato da qualche dubbio, per il Toro sarà tempo di avere delle risposte. I Gemelli dovranno affrontare dei chiarimenti in amore, mentre per il Cancro potrebbero servire ci saranno cambiamenti sul lavoro.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 20 luglio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ancora preoccupazioni legate al lavoro e ai soldi per il Leone, mentre la Vergine avrà delle difficoltà in amore. La Bilancia sarà alla ricerca di maggior sicurezze sul lavoro, lo Scorpione invece dovrà chiarire i malintesi con il partner nelle prossime 24 ore.

Oroscopo domani lunedì 20 luglio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario dovrà cominciare a fare programmi per agosto, il Capricorno invece avrà delle tensioni in amore o in famiglia. Giornata piuttosto tranquilla per l’Acquario, mentre i Pesci potrebbero avvertire un po’ di nervosismo.

