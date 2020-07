Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 20 luglio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 20 luglio 2020. Sta per cominciare una nuova settimana di luglio: quali novità riserverà ai segni zodiacali? L’Ariete è dubbioso, il Toro è alla ricerca di risposte. I Gemelli devono essere sinceri in coppia, mentre il Cancro ha bisogno di ripartire con il lavoro. Per saperne di più, vi proponiamo, di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 20 luglio 2020: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti sentirai un po’ dubbioso, ma non mancherà di certo la voglia di rivalsa. Dovresti avere molta prudenza in amore, soprattutto se il tuo rapporto ha vissuto grossi problemi ignorati a lungo. Attenzione in particolar modo al mese di agosto!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 20 luglio 2020: Toro

In questi giorni sei alla ricerca di più risposte, di qualche certezza in più. È arrivato il momento di affrontare certi discorsi: definire la tua relazione, parlare di lavoro o pensare alla casa. C’è chi sta valutando un trasferimento; ci sono affitti, spese impreviste, cambiamenti in atto a cui pensare.

Oroscopo domani lunedì 20 luglio 2020: Gemelli

Domani avrai ancora Venere nel segno: la tua vita sentimentale sarà ancora protagonista delle tue giornate. Come suggerisce il popolare astrologo di Rai2, dovresti essere più sincero. Se stai portando avanti due storie parallelamente, se ci sono tensioni trascurate troppo a lungo, è tempo di rimediare, di chiarire in coppia! Martedì e mercoledì si prospettano due giorni interessanti.

Oroscopo domani lunedì 20 luglio 2020: Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sentirai il bisogno di cercare nuove collaborazioni sul lavoro. Oppure di ripartire dopo un blocco che dura da molti mesi. In amore dovresti rimetterti in gioco, in vista di un agosto che sarà molto promettente da questo punto di vista.