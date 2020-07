Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 20 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 20 luglio 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana di luglio: cosa succederà al Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Ancora preoccupazioni per il Leone, la Vergine ha dei problemi di coppia da risolvere. Molte perplessità sul futuro turbano l’animo della Bilancia, mentre lo Scorpione può approfittare di questo lunedì per chiarire. Di seguito, ecco le previsioni astrologiche dedicate ai 4 segni centrali, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 20 luglio 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti preoccupato per questioni legate ai soldi e al lavoro. Vuoi maggiori garanzie e fai bene, perché sarà importante chiarire tutti i rapporti professionali entro il mese di novembre. Dovrai usare molta cautela con le finanze. In amore, invece, ti aspetta un’estate molto intrigante.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 20 luglio 2020: Vergine

In questo periodo sei uno fra i segni più forti e promettenti per ciò che concerne le questioni pratiche e lavorative. In amore, purtroppo, persistono i problemi. Molte coppie si sono allontanate, hanno perso la complicità di una volta. Dovresti correre ai ripari al più presto! Agosto sarà un mese che regalerà ai single incontri stimolanti.

Oroscopo domani lunedì 20 luglio 2020: Bilancia

Da marzo ti trascini molte difficoltà e dubbi. Tu sei uno dei segni zodiacali che esce da questo periodo con le ossa più rotte. In questi giorni fai molta fatica a credere nel futuro, mancano certezze o forse sei soltanto stufo di ripetere sempre le stesse cose. Cerca, però, di non sfogare la tensione che provi sul rapporto di coppia!

Oroscopo domani lunedì 20 luglio 2020: Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà dalla tua parte: se ci sono discorsi importanti da affrontare, chiarimenti da fare, converrà sfruttare le prossime 24 ore. Sta per cominciare una fase molto vantaggiosa, quasi liberatoria. Il prossimo weekend, e tutti i weekend successivi, ti regaleranno emozioni intense.