Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 20 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 20 luglio 2020. Come partirà questa nuova settimana di luglio per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Il Sagittario deve fare programmi per agosto, c’è bisogno di chiarire in amore per il Capricorno. Lunedì tranquillo per l’Acquario, mentre i Pesci potrebbero accusare un po’ di nervosismo. Per chi vuole approfondire, ecco di seguito le previsioni astrologiche relative agli ultimi 4 segni dello zodiaco, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 20 luglio 2020: Sagittario

Come indicano le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani, martedì e mercoledì dovresti iniziare a fare programmi importanti in vista di agosto. Sul lavoro si possono cominciare nuovi progetti che vedranno la luce in autunno. In amore, invece, qualcuno sta vivendo una piccola crisi.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 20 luglio 2020: Capricorno

Dovresti armarti di coraggio e parlare in maniera tranquilla al partner o comunque a chi ti sta vicino ora. Ci sono molte tensioni che andrebbero superate, altrimenti rischierai di vedere la relazione danneggiarsi irrimediabilmente durante agosto. Fai molta attenzione!

Oroscopo domani lunedì 20 luglio 2020: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai abbastanza tranquillo, mentre martedì e mercoledì dovrai usare la massima cautela con i soldi. In questo periodo hai molte uscite e sarebbe il caso di cominciare a cercare nuove risorse. Entro il mese di novembre dovresti provare a definire meglio tutti i tuoi lavori.

Oroscopo domani lunedì 20 luglio 2020: Pesci

Tutto sommato sei in una condizione buona e in agosto sarà perfino migliore! Le coppie sopravvissute ai mesi scorsi, nel mese di agosto potranno contare sul sostegno delle stelle. Domani potresti sentirti un po’ nervoso, ma martedì e mercoledì saranno due buone giornate, perché ti daranno soluzioni importanti ad alcuni problemi di carattere lavorativo, burocratico e legale che ti affliggono da tempo.