Qualifiche GP d’Ungheria 2020: Hamilton fa 90 pole in carriera. Bottas lo tallona. Ferrari in terza fila

Lewis Hamilton ha conquistato la pole – la sua 90^in carriera -del GP di Ungheria, terza prova del mondiale di Formula 1. Sarà una prima fila tutta Mercedes perché sulla pista dell’Hungaroring il campione britannico ha preceduto il compagno di squadra Bottas. Seconda fila per la Racing Point con Lance Stroll e Sergio Perez, subito dietro le due Ferrari, con il quinto tempo di Sebastian Vettel che ha preceduto Charles Leclerc. Dietro i primi dieci in griglia Daniel Ricciardo, George Russell, Alexander Albon, Esteban Ocon e Nicholas Latifi. Ultimi Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen. Guardando alle statistiche, si vede che la Mercedes con la 65^ prima fila conquistata dalla sue due vetture eguaglia il record Ferrari. Inoltre per la 10^ volta Hamilton e Bottas partiranno in quest’ordine in griglia: nelle 9 volte precedenti, in 7 occasioni ha vinto il britannico e in 1 ha vinto il finlandese.

POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS 1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:14.907 1:14.261 1:13.447 22 2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:15.474 1:14.530 1:13.554 20 3 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:14.895 1:15.176 1:14.377 22 4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:14.681 1:15.394 1:14.545 22 5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:15.455 1:15.131 1:14.774 20 6 16 Charles Leclerc FERRARI 1:15.793 1:15.006 1:14.817 20 7 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:15.495 1:14.976 1:14.849 21 8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:15.444 1:15.085 1:14.966 20 9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:15.281 1:15.267 1:15.027 21 10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:15.767 1:15.508 14 11 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:15.848 1:15.661 14 12 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:15.585 1:15.698 14 13 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:15.722 1:15.715 16 14 31 Esteban Ocon RENAULT 1:15.719 1:15.742 14 15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:16.105 1:16.544 14 16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:16.152 9 17 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:16.204 9 18 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:16.407 8 19 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.506 12 20 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.614 12