Ricetta penne con crema di peperoni: ingredienti, preparazione e consigli

I peperoni sono delle verdure estive molto versatili e gustose da gustare come semplice contorno, ripieni come un secondo piatto, ma ottimi anche per preparare un primo piatto come nella versione che vi proponiamo noi oggi, infatti, andremo a vedere come si preparano le penne con la crema di peperoni.

Penne con crema di peperoni – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono per 4 persone.

Penne Rigate 320 g

Peperoni rossi 400 g

Pomodori ramati 250 g

Aglio 1 spicchio

Basilico q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Penne con crema di peperoni – Preparazione

Per preparare la pasta con la crema di peperoni, mettete a bollire l’acqua della pasta. Nel frattempo lavate i peperoni, rimuovete la calotta, tagliateli per il senso della lunghezza ed eliminate i semini interni, quindi riduceteli a cubetti.

Tagliate grossolanamente il pomodoro ramato. Versate un filo d’olio in una casseruola e fate soffriggere l’aglio in camicia. Aggiungete i cubetti di peperone e il pomodoro, poi aromatizzate con il pepe e le foglie di basilico. Cuocete a fuoco medio per circa 15 minuti mescolando di tanto in tanto.

Quando i peperoni saranno cotti, versate la pasta nell’acqua che intanto sarà arrivata a bollore e cuocetela per il tempo indicato. Intanto versate i peperoni cotti col pomodoro in un contenitore alto e frullate tutto con il mixer a immersione.

Trasferite la crema ottenuta in una padella o nella stessa in cui avete cotto i peperoni, accendete il fuoco basso, unite un mestolo di acqua di cottura della pasta e poi, una volta cotta al dente, scolate la pasta direttamente nella crema di peperoni.

Mantecate pochi istanti il tempo di amalgamare bene la pasta, poi trasferite nei piatti da portata e aromatizzate con ancora qualche fogliolina di basilico fresca. La vostra pasta con crema di peperoni è pronta per essere servita.

Penne con crema di peperoni – Consigli utili

Si consiglia di consumare la pasta con crema di peperoni appena pronta. Potete conservarla per un giorno in frigorifero chiusa in un contenitore ermetico.

Potete scegliere anche il peperone giallo se preferite e utilizzare al posto dell’aglio della cipolla bianca o rossa.