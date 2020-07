Roma – Inter – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Roma – Inter è il big match della 34a giornata del campionato di Serie A, perchè da questo incontro dipende il futuro del finale di stagione, infatti se dovessero vincere i nerazzurri metterebbero pressione alla Juventus per la corsa al titolo, mentre un successo dei giallorossi vorrebbe dire blindare l’Europa League. Tutto questo si conoscerà dalle ore 21:45 all’Olimpico.

Roma – Inter: come arrivano alla gara

La Roma viene da tre successi consecutivi che dopo un periodo difficile hanno rilanciato i giallorossi in piena zona Europa League e con un’altra vittoria la squadra di Fonseca blinderebbe la partecipazione alla coppa europea nonostante la vittoria del Milan nell’anticipo contro il Bologna, anche perchè il Napoli non fa corsa dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia. Quindi il quarto successo di fila servirebbe per blindare il 5° posto.

L’Inter invece si gioca molto di più, perchè nelle ultime 2 giornate ha risucchiato alla Juventus 4 punti portandosi a 6 punti dai bianconeri che scenderanno in campo domani, quindi un successo della squadra di Conte metterebbe pressione alla squadra di Sarri, che dovrà ospitare un cliente ostico come la Lazio. Vincere per credere nella clamorosa rimonta, questo è l’obiettivo di Sanchez e compagni.

Roma – Inter: Pronostico

Le motivazioni dei nerazzurri sono molto più concrete di quelle della Roma, che comunque difficilmente potrà perdere l’Europa League, per questo consigliamo la giocata sul segno 2 + Gol

Roma – Inter: Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Fazio, Mirante, Santon, Zaniolo

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro Martinez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Sensi, Vecino

Roma – Inter: Dove vederla in tv e streaming

Roma-Inter sarà visibile in tv su Sky, più precisamente ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). La sfida dell’Olimpico tra la Roma e l’Inter potrà essere vista anche in diretta streaming attraverso Sky Go, il servizio disponibile per coloro i quali possiedono un abbonamento Sky: scaricando l’app ufficiale, basterà collegarsi tramite pc, smartphone e tablet.