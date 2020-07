Stefano Sani in Io domani e Il regalo più grande – Video

Stefano Sani sarà il quinto corrente a comparire nella seconda puntata di Ora o mai più. Il cantante interpreterà Io domani nella prima parte della serata, sempre in coppia con la coach Marcella Bella.

Nella seconda parte invece, l’artista intonerà Il regalo più grande. Un singolo di Tiziano Ferro pubblicato nel 2009 e presente nell’album Alla mia età. Cosa ne penserà la giuria della sua esibizione? Scopriamo il verdetto, il punteggio e rivediamo i video del momento.

Stefano Sani canta Io domani e Il regalo più grande

Nella prima manche, Stefano Sani si unirà alla maestra per interpretare la sua Io domani. La canzone è scritta dal fratello Gianni Bella e Giancarlo Bigazzi ed è una delle hit che ancora oggi vengono ricordate nel repertorio solido della cantante. Il brano è stato adottato inoltre nello show Gran Varietà come sigla radiofonica e ha permesso all’artista si conquistare a pari merito la vittoria al Festivalbar. Ne esiste anche una versione di Mina, che ha scelto il singolo per una sua cover.

Nella seconda manche, Stefano Sani interpreterà Il regalo più grande. Ovvero il brano che ha regalato a Ferro una forte presenza nelle radio fin dal mese successivo alla sua uscita. Nel 2009, il brano si è classificato al quinto posto per i più venduti in Italia. L’artista originale ne ha prodotto inoltre una versione in spagnolo El regalo mas grande, registrata sia da solista sia in duetto con Dulce Maria e Anahì. Purtroppo per la giuria la cover del concorrente sarà meritevole solo del settimo posto. L’unica a gradire la sua versione è la Bertè, che gli assegna un 8, contro i quattro 7 di Leali, Zarrillo, Canzian e Masini. Due 6 inoltre da Berti e Pravo, per un totale di 48 punti. Con i 28 punti del pubblico, il punteggio finale è di 76.