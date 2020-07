Antonio Martello ennesima bugia | Tradimenti fuori da Temptation Island

Antonio Martello sembra aver detto l’ennesima bugia alla sua fidanzata prima di entrare a Temptation Island. La coppia all’interno dei rispettivi villaggi sta affrontando il loro viaggio nei sentimenti in modo completamente diverso.

Annamaria infatti, continua a vedere video del suo fidanzato Antonio insieme alla tentatrice Ilaria, sempre più complici e in sintonia, dimenticandosi completamente della sua compagna. Annamaria è così pronta al falò di confronto allo scadere dei giorni, dimostrando a Antonio quanto sia una persona poco adatta a stare accanto a lei.

Già in passato infatti, Antonio aveva tradito più volte la sua compagna e sui social nelle ultime settimane, stanno uscendo fuori le tantissime ragazze con cui avrebbe flirtato. L’ultima a parlare è stata proprio Mery che, intervistata a Donna Pop, ha raccontato il flirt avuto con il fidanzato di Annamaria.

Antonio Martello ennesima bugia

Ancora prima di partecipare a Temptation Island, Antonio sembra aver tradito più volte Annamaria con una serie di ragazze che, stanno sempre più emergendo sui social. L’ultima è infatti stata Mery che, intervistata da Donna Pop ha spiegato quello che realmente è successo con Antonio.

La ragazza ha spiegato che tramite Facebook i due si sono conosciuti e scritti per diverso tempo, affermando che: “Allora, Antonio Martello l’ho conosciuto a marzo 2019, tramite Facebook. Lui mi mandò l’amicizia da un account che si chiamava “Antonio Karol Martello” e cominciammo a parlare tramite messenger, lui mi raccontò che faceva il rider appoggiandosi ad uno zio o un parente che non conosco…”

La conoscenza che Mery e Antonio hanno avuto però, non si è fermata alle sole parole infatti: “No, ci scambiammo i numeri. In quella stessa settimana che ci conoscemmo mi chiese di vederci a Sorrento, perché aveva il nonno che non stava bene e doveva andare a parlare in una clinica con un primario. Venne a da me verso le sette, dovevamo aspettare un amico di lui che ci accompagnasse alla clinica dove aveva appuntamento, ma nel frattempo iniziammo a parlare a scambiarci baci e così via… Lui in quell’occasione si arrabbiò perché voleva andare oltre, ma io dissi no. Alle dieci dieci e mezza ci spostammo ad una pompa di benzina dove aspettammo questo suo amico. Andarono in questa clinica e lui tornò dopo quarantacinque minuti, ma il tragitto di ritorno per riaccompagnarmi fu in silenzio perché lui era arrabbiato con me per non essere andata oltre”.

Annamaria tradita più di una volta

La ragazza intervistata a Donna Pop non si è tirata indietro, spiegato per filo e per segno tutto quello che tra di loro è realmente successo. Le sue parole infatti, hanno lasciato tutti i fan del programma senza parole: “Lui inizialmente sparì, ma dopo poco ricominciò a mandarmi messaggi dal numero da cui mi contattava. Riappariva per darmi il buongiorno, per chiedermi come stavo, ma inventava sempre scuse per non vederci. Dopo di ciò, il 31 dicembre 2019, mi mandò un messaggio di auguri e mi chiese dove mi trovavo, io gli dissi che stavo tornando a casa. A quel punto mi chiese se poteva passare a farmi gli auguri di buon anno e io dissi di sì, quindi arrivò, pranzammo insieme, passammo il tempo insieme a parlare e a baciarci, ma niente di più. Poi alle sei se ne andò.”

Questo ennesimo flirt è successo appunto mentre Antonio era fidanzato con Annamaria, tradendola più volte. Antonio infatti, alla ragazza ha sempre affermato di essere single: “Sì, single, assolutamente! Mi diceva che non frequentava nessuno, che stava in guerra con l’ex moglie che non gli faceva vedere la figlia nonostante lui pagasse gli alimenti. Mi ricordo che prima di dicembre mi disse che gli era morto il nonno e mi voleva vedere, ma in quell’occasione dissi di no… poi ci fu il 31 dicembre e poi l’ho visto in trasmissione”.