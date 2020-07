Calciomercato Inter – Tre calciatori vicinissimi alla firma: ecco chi sono

By

Calciomercato Inter che si è impennato nella giornata odierna, dopo che le speranze di scudetto si sono infrante all’Olimpico ieri sera contro la Roma. Marotta e Ausilio hanno deciso di non perdere tempo per chiudere tre trattative che vanno avanti da tempo e adesso sono alla stretta finale.

I tre colpi in entrata del calciomercato Inter: ecco chi sono

Il primo nome è quello dell’esterno sinistro italo-brasiliano Emerson Palmieri attualmente in forza al Chelsea. Il calciatore già da tempo ha fatto sapere di voler cambiare squadra per trovare continuità in vista degli Europei del prossimo anno e la destinazione Inter è più che gradita.

Il Chelsea continua a chiedere 30 milioni di euro e le manovre di Marotta per ottenere uno sconto sembrano non fare breccia nella società di Londra, ma allo stesso tempo il dirigente nerazzurro vuole regalare a Conte l’esterno chiesto per colmare il gap sulla sinistra dopo aver sistemato la destra con Hakimi.

Tonali è quel sì scontato

Il secondo nome è quello di Sandro Tonali, calciatore che da tempo ha trovato l’accordo con l’Inter, che adesso sta cercando di imbastire l’operazione sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto, proprio come fatto per Barella con il Cagliari, ma spera ancora di poter inserire una o più contropartite tecniche nell’affare.

La sorpresa Kumbulla

Il terzo colpo è quello che sembrava ormai essere svanito e cioè il difensore del Verona Kumbulla, che sembrava ormai destinato alla Lazio, ma nelle ultime ore i nerazzurri hanno superato la concorrenza dei biancocelesti offrendo i cartellini di Salcedo e Dimarco già quest’anno in forza agli scaligeri in prestito.