Calciomercato Napoli – Osimhen, il Napoli aspetterà fino a metà settimana, il calciatore “saluta” i tifosi del Lille

Il weekend non ha portato sostanziali novità sull’affare che potrebbe ancora portare Victor Osimhen a vestire la maglia del Napoli, società che lo ha messo del mirino soddisfacendo le richieste del Lille, club che ne detiene il cartellino e che vorrebbe concludere l’affare.

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato ha fatto il punto della stuazione da poco: il Napoli considera ancora una prima scelta il nigeriano, nonostante i tentennamenti dovuti al nuovo agente del giovane attaccante che ha cercato di trovare acquirenti in grado di offrire di più dal punto di vista economico, anche se l’interesse del Liverpool, l’unico club che ha mostrato qualche interesse, non appare così deciso nell’acquistare un attaccante: incalzato da radio Kiss Kiss l’agente Davila ha praticamente glissato su ogni domanda, probabilmente segno che vuole prendere tempo, aspettando un’offerta inglese che possa pareggiare quella del Napoli, che resta fiducioso ed aveva messo in conto sui tentennamenti del ragazzo, vista la situazione: il club azzurro attenderà l’evolversi della situazione fino a metà settimana, entro mercoledì-giovedì e poi virerà sui profili alternativi, finora non ancora seriamente presi in considerazione, principalmente Luka Jovic e Ciro Immobile.

Dal paese natio di Osimhen tuttavia rimbalzano voci che vedrebbero il calciatore oramai molto vicino all’approdo in azzurro, sopratutto da parte di Oma Akatugba, agente UEFA, che spesso posta news attraverso Twitter, dove è seguito dal profilo ufficiale dello stesso Osimhen. Akatugba ha addirittura rivelato che il calciatore avrebbe un accordo totale con il Napoli, e gli ultimi post lo vedono sempre più convinto di un suo approdo all’ombra del Vesuvio.

It is incredible. A boy from the slum of Lagos will become Africa’s most expensive player. A boy who sold newspapers on the streets of Lagos will become the prince of Naples. It is the game, it is football, it is life. Only God! pic.twitter.com/mnkmObSgMQ

— Oma Akatugba (@omaakatugba) July 19, 2020