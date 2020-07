DIRETTA JUVENTUS LAZIO – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Presto avrà inizio la sfida di campionato che metterà contro Juventus e Lazio, match che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti del campionato, vista la situazione di classifica delle squadre. La partita avrà inizio alle ore 21.45 di lunedì 20 luglio, all’Allianz Stadium di Torino.

Stato delle squadre

La Juventus capolista affronterà la Lazio, formazione che prima dello stop forzato dovuto al Covid-19 ha rappresentato la più agguerrita pretendente nella parte centrale del campionato, scavalcando l’Inter, che ha mantenuto lo stesso ritmo dei biancocelesti.

I piemontesi possono praticamente chiudere la pratica scudetto vincendo la partita odierna, mentre i ragazzi di Simone Inzaghi, in decisa flessione (3 sconfitte ed un pareggio nelle ultime 5 sfide) devono assolutamente provare a vincere per tenere aperto il campionato, che oramai si avvia alla fine.

Juventus che infatti è prima con 77 punti in classifica, a 5 di lunghezze dall’Inter che ha pareggiato contro la Roma, mentre la Lazio è a quota 69, ad un passo dalla qualificazione in Champions League.

Juventus – Lazio – Dove vederla

La partira sarà appannaggio di Sky che la trasmetterà sui canali Sky Sport Serie A e su Sky Sport numero 251 del satellite, oltre che attraverso SkyGo, l’app ufficiale dell’emittente disponibile per ogni dispositivo dotato di iOs o Android, nonchè per gran parte delle smart tv.

Juventus – Lazio – Risultato in diretta e Highlights

Giornal.it aggiornerà l’articolo con i video delle migliori azioni salienti che verranno aggiunte in tempo reale in questo articolo.

La partita inizierà a breve, restate sintonizzati.