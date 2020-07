Film Stasera in Tv – I guardiani del destino – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film I guardiani del destino. Produzione statunitense del 2011, per la regia di George Nolfi con Matt Damon ed Emily Blunt nei ruoli principali. Il film è basato su un racconto breve di Philip K. Dick, autore di racconti che hanno ispirato anche, tra gli altri, “Total Recall,” “Minority Report” e “Blade Runner”.

I guardiani del destino – Trama

Controlliamo il nostro destino, o ci sono delle forze invisibili che ci manipolano? Il protagonista è un uomo che ha visto il futuro che è stato deciso per lui e capisce che vuole qualcos’altro. Per averlo, deve rincorrere l’unica donna che ha mai amato sopra, sotto, e in mezzo alle vie di una New York ultra moderna. Sta per vincere un’elezione per la carica di Senatore degli Stati Uniti, quando David Norris incontra la ballerina Elise Sellas – una donna come non ne ha mai conosciute. Appena realizza di essersi innamorato di lei uomini misteriosi cospirano per separarli e tenerli lontani l’uno dall’altro. David scopre che si trova davanti gli agenti del Destino che useranno tutto il loro notevole potere per evitare che David ed Elise stiano insieme. Confrontato da queste impossibilità David deve decidere se lasciarla e accettare il suo percorso predeterminato… o rischiare tutto per combattere il destino e stare con lei.

I guardiani del destino – Trailer Video



I guardiani del destino – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Adjustment Bureau

Genere: Fantastico, Sentimentale

Durata: 1h 45m

Anno: 2011

Paese: USA

Regia: George Nolfi

Cast: Matt Damon, Emily Blunt, Daniel Dae Kim, Terence Stamp, John Slattery, Anthony Mackie, David Alan Basche, Shohreh Aghdashloo, Michael Kelly, Anthony Ruivivar

I guardiani del destino – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre), alle ore 21.04 di oggi lunedì 20 Luglio 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine degli episodi in replica di The Big Bang Theory stagione 12.