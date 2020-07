Ci sono persone che sembrano sempre mal prevenute e con un’espressione quasi di disgusto quando si approcciano a individui o situazioni che non conoscono. Questo atteggiamento dipende dalle stelle. I segni che hanno la puzza sotto al naso: ecco chi sono.

Avere la puzza sotto al naso

Cosa significa avere la puzza sotto al naso? Perché questo modo di dire? Avere la puzza sotto il naso vuol dire darsi arie di superiorità nei confronti degli altri, di persone o cose che fondamentalmente non si conoscono ma si giudicano già in maniera preventiva sotto un occhio malevolo. Chi ha la puzza sotto al naso ci guarda male, dall’alto in basso, quasi con disgusto, non vuole approcciarsi con noi, non vuole neanche sentirci parlare ne avvicinarsi quasi fossimo batteri o virus.

Questo modo di dire molto usato fa parte del nostro lessico quotidiano ma da dove deriva? Pare dalla Bibbia, quando le puzzole s’imbarcarono sull’Arca di Noè sistemandosi tra tra le zampe degli animali più grossi, che infastidivano con il loro odore. Pare anche che nei tempi antichi i nobili non sopportassero le condizioni igieniche dei poveri allontanando il loro naso e torcendolo alzando la testa. L’espressione divenne poi parte del lessico comune come modo di dire per rappresentare chi si pone verso gli altri con aria di superiorità.

Ma come nasce l’atteggiamento di avere la puzza sotto il naso? Secondo le stelle è un tratto marcato del Sole in entrata in alcuni segni zodiacali al momento della nascita di determinati individui. I segni che hanno la puzza sotto al naso: ecco chi sono.

I segni che hanno la puzza sotto al naso

I segni che hanno la puzza sotto al naso, ecco chi sono: