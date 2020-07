Il giovane Montalbano 2, quarto episodio – Anticipazioni 27 luglio

By

Il giovane Montalbano 2 ritorna con il quarto episodio nella prima serata del 27 luglio 2020. La puntata si intitola La transazione e vedrà Salvo impegnato nelle indagini su una banca del posto. Sembra che qualcuno abbia rubato il contenuto di molte cassette di sicurezza.

Le anticipazioni de Il giovane Montalbano 2 ci svelano che il Commissario riuscirà a risolvere il caso grazie all’aiuto di una sensitiva. Nell’episodio compare inoltre l’attore Marco Iannitello come guest star e nei panni di Angelo Curreli.

Dove siamo rimasti

Nel terzo episodio de Il giovane Montalbano 2, Salvo indaga sulla morte di un pescatore. Indagini difficili per il protagonista, soprattutto perchè nessuno della comunità di pescatori sembra voler rivelare ciò che sa. Il caso diventerà ancora più scottante quando scoprirà un collegamento fra il delitto e la famiglia dei Sinagra. In particolare si concentrerà su un certo Barreca, con cui avrà uno scontro a fuoco. In base agli eventi, Livia deciderà di annullare le nozze.

Il giovane Montalbano 2, quarta puntata – Anticipazioni La transazione

Dei ladri rubano il contenuto di 60 cassette di sicurezza depositate nella Banca Rurale di Montelusa. Salvo scopre che il direttore è legato ai Sinagra e chee è in realtà uno strozzino. Il caso permette a Salvo di rivedere una sua vecchia conoscenza, la direttrice di banca che in passato ha già avuto modo di scuoterlo con il suo fascino. Il protagonista però pensa anche a Livia, che dalla loro rottura non si è più fatta sentire.

Le indagini si concentrano poi sui Sinagra e i Cuffaro, in procinto di scatenare una nuova guerra. Grazie ad una transazione, i due clan riusciranno però a trovare un accordo. Intanto, la squadra viene informata della morte di Corrado Militello. Le anticipazioni de Il giovane Montalbano 2 ci parlano dell’entrata in scena di Eva Richter, una sensitiva che grazie ai suoi poteri rivela di conoscere l’assassino.