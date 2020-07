Juventus – Lazio – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Questa sera alle ore 21:45 allo Juventus Stadium va in scena Juventus – Lazio, partita valida per la 34° giornata del campionato di Serie A. Questo match poteva essere una sfida scudetto ma le ultime uscite infelici dei biancocelesti hanno fatto sì che la Juve potesse portarsi a +6, prima di questa giornata, sull’Inter, tornata al secondo posto.

La Lazio, come detto, è stata superata in classifica dalla squadra di Conte, e si è vista superata anche dall’Atalanta, e momentaneamente 4° a -8 dalla testa della classifica. Gli uomini di Inzaghi arrivano da 3 sconfitte e 1 solo pareggio nelle ultime 4 di campionato, i laziali sono stati battuti da Lecce e Sassuolo, neroverdi che hanno sottratto punti anche Juventus ed Inter. Sarri vuole dare continuità al suo lavoro ma soprattutto tornare alla vittoria, visti i soli 2 punti conquistati nelle ultime 3 partite, dopo la sconfitta col Milan sono arrivati i pareggi con Atalanta e Sassuolo. Troppi i gol subiti dai bianconeri in queste giornate e per questo motivo Sarri sta cercando di ripartire proprio da quel reparto.

Juventus – Lazio: Probabili formazioni

Dopo la squalifica torna titolare Cuadrado, che riprende il suo posto come terzino destro, Rabiot confermato da titolare, Pjanic in regia, con il tridente Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. 3 gli assenti per Sarri, Bernardeschi per squalifica, khedira e De Sciglio, invece, per infortunio.

Lunga la lista di indisponibili per Inzaghi che ha perso anche Luis Alberto il miglior centrocampista, insieme a Milenkovic-Savic, che ha a disposizione. Con lui saranno out anche Lucas Leiva, Lulic, Correa, Radu e Jony per infortuni, e Patric per squalifica, molti titolari non disponibili che accorciano la rosa biancoceleste.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milenkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Lukaku; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Juventus – Lazio: Pronostico

Difficile ipotizzare una partita in cui il pallino del gioco non sia in mano ai bianconeri, viste anche le tante assenze, e gli ultimi risultati della Lazio, il nostro pronostico è quello di un segno 1+Over per questo match.

Juventus – Lazio: Dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa dalla piattaforma Sky, sui canali dedicati Sky Sport e Sky Sport Uno. Per gli abbonati è possibile seguire il match anche sull’applicazione Sky Go, scaricabile sia per Android che per Apple.