Ricetta feta al forno: ingredienti, preprazione e consigli

La feta è un formaggio tipico greco, se andate in Grecia non potete non assaggiarla, e nelle varie trattorie, nei vari ristoranti state certi che troverete molti piatti che includono questo formaggio. E’ un formaggio abbastanza magro, salato dato che si conserva con il sale, ma passandolo sotto l’acqua corrente per qualche minuto sarà buonissimo. Oggigiorno si trova tranquillamente anche in tutti i supermercati italiani, ottimo per preparare varie ricette, oggi noi vi proponiamo un secondo piatto vegetariano, la feta al forno, molto semplice da preparare e anche veloce.

Feta al forno – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono per 2 persone.

Feta 200 g

Pomodori ramati 2

Cipolle rosse 1

Olive nere denocciolate 20 g

Origano secco q.b.

Olio extravergine d’oliva 20 g

Sale fino q.b.

Feta al forno – Preparazione

Per realizzare la feta al forno, per prima cosa preriscaldate il forno a 180° in modalità statica, poi preparate gli ingredienti che vi serviranno: lavate i pomodori, eliminate la parte con il picciolo e tagliateli a rondelle sottili. Sbucciate la cipolla rossa, dividetela a metà per il lungo e tagliatela trasversalmente a fettine sottili. Ponete le fette di pomodori e di cipolla in una ciotola, poi aggiungete le olive nere, metà dose di olio e un pizzico di sale e mescolate bene tutti gli ingredienti.

Ora prendete una teglia in ceramica e foderate la base con le fette di pomodoro. Adagiate la feta intera al centro e distribuite il condimento rimanente intorno ai lati.

Per finire, condite con l’olio rimasto e una manciata di foglioline di origano, poi cuocete nel forno statico preriscaldato a 180° per circa un’ora. Trascorso questo tempo, la vostra feta al forno sarà pronta per essere servita.

Feta al forno – Consigli utili

La feta al forno si può conservare in frigorifero, in un contenitore ermetico, per massimo 3 giorni.

Lo strato di pomodori alla base serve ad evitare che la feta stia a contatto diretto con la teglia correndo quindi il rischio di bruciarsi e attaccarsi.