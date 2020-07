Ricetta “fügassa” alla genovese: ingredienti, preparazione e consigli

La focaccia alla genovese, in dialetto “fügassa”, è un piatto tipico della cucina ligure. E’ famosa in tutto il mondo. Ovviamente, si sa, tutto ciò che è tipico, quando si mangia sul posto è molto più buono, ma noi oggi andremo a vedere ugualmente come la si può preparare in casa. Non è molto difficile e gli ingredienti non sono molti. Questa focaccia si presta bene in moltissime occasioni, ad esempio come aperitivo, come spuntino, ma anche come piatto unico se la si farcisce.

Fugassa alla genovese – Ingredienti

Farina Manitoba ( con W=280) 660 g

Lievito di birra fresco 25 g

Acqua a temperatura ambiente 440 g

Sale fino 15 g

Malto 1 cucchiaino

Olio extravergine d’oliva 50 g

Per la salamoia:

Sale grosso q.b.

Acqua 50 g

Olio extravergine d’oliva 50 g

Fugassa alla genovese – Preparazione

Per preparare la focaccia alla versate la farina nella ciotola di una planetaria e sbriciolate dentro il lievito fresco. Aggiungete metà dell’acqua e azionate la planetaria.

Non appena sarà assorbita, ci vorranno circa 3 minuti, aggiungete a poco a poco la restante acqua mentre la planetaria è in movimento. Quando sarà completamente assorbita aggiungete il malto e il sale.

Continuate a lavorare fino a che l’impasto non sarà omogeneo, poi aggiungete a filo l’olio. Non appena sarà incorporato e l’impasto sarà ben incordato al gancio spegnete la planetaria.

Bagnatevi le mani e trasferite l’impasto sul piano da lavoro leggermente unto e con l’aiuto di un tarocco date all’impasto una forma tonda. Trasferite in una ciotola leggermente oliata,

coprite con pellicola e lasciatelo lievitare per 3 ore. Una volta raddoppiato di volume trasferitelo sul piano da lavoro e lavoratelo un po’ con le mani.

Poi dividete l’impasto in due e pirlate le porzioni, in modo da ricavare 2 panetti. Serviranno per realizzare due focacce. Trasferite ciascuna porzione di impasto all’interno di due teglie 35X28 cm leggermente unte. Lasciate riposare per 30 minuti, prima di stenderlo.

Per farlo schiacciate l’impasto con la punta delle dita partendo dal centro e portandolo verso i bordi della teglia. Unite acqua e olio in una brocca e mescolate con una forchetta per creare l’emulsione. Versate sull’impasto l’emulsione, tenendone un po’ da parte, e distribuitelo sulla focaccia spargendolo su tutta la superficie delicatamente con le mani.

Praticate i buchi facendo pressione soltanto con le tre dita centrali. A questo punto salate la superficie con sale grosso e cuocete in forno statico preriscaldato a 210° per 15 minuti.

Una volta sfornata estraete la focaccia dalla teglia e lasciatela intiepidire sulla gratella. A questo punto spennellate con la restante salamoia la superficie per renderla lucida. La vostra focaccia genovese è pronta per essere servita.

Fugassa alla genovese – Consigli utili

La focaccia si può conservare in un sacchetto per 1 giorno al massimo. In alternativa è possibile congelarla da cotta.

Arricchite la focaccia con cipolle, pomodorini secchi e olive nere.

Potete anche farcirla con delle verdure, degli affettati, dei formaggi se volete renderla un piatto unico