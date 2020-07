Anna Valle è Chiara – Chi è – Sorelle

Anna Valle è Chiara, la protagonista della fiction Sorelle. Chi è il suo personaggio? Un avvocato di successo che non esiterà a fare luce su un dramma familiare. Anche se vorrà dire ritornare nella sua Matera per risolvere il mistero.

Chiara è assente dalla sua città da diverso tempo e non le sarà semplice riuscire a comprendere che cosa sia accaduto alla sorella Elena. Anche perchè i nipoti le nasconderanno la verità sulla scomparsa della donna, fin dal suo arrivo.

Anna Valle è Chiara – La scheda

Anna Valle è Chiara, una donna risoluta e con i piedi per terra. Quanto dovrà affrontare la spingerà però a fare i conti con le sue credenze e con la consapevolezza che ad Elena (Ana Caterina Morariu) sia accaduto qualcosa di brutto. I tre nipoti non le diranno subito che non vedono la madre da ormai una settimana. I tre ragazzini infatti temono di doversi trasferire a casa del padre e sperano invece di rimanere con la nonna Antonia (Loretta Goggi). Anche quest’ultima darà alla figlia il suo bel da fare: inizierà a credere che lo spirito di Elena non abbia mai lasciato la sua casa. Per Chiara invece saranno i primi segnali di una malattia che avanza.

Chiara dovrà scontrari anche con il suo passato e non solo per via dell’infanzia condivisa con la sorella. Al centro di tutto ci sarà ancora una volta Roberto (Giorgio Marchesi), il suo più grande amore e in seguito diventato suo cognato. All’inizio sarà inevitabile sospettare di lui per la scomparsa di Elena. Con il passare del tempo però i due si avvicineranno sempre di più. Anna Valle è Chiara, una donna razionale che però dovrà accettare una verità inaspettata sulla vita. Il tutto mentre cerca di dedicarsi alla carriera: emergeranno i fantasmi del passato, pronti ad ostacolarla ancora una volta.