Atalanta – Bologna – Gli ultimi confronti – Highlights dell’andata

Nel match d’andata i bergamaschi hanno perso 2-1 e segnarono Palacio, Poli e Malinovskyi. Un girone dopo le cose sono cambiate, il Bologna è ormai salvo, e non ha più obiettivi da raggiungere, l’Atalanta deve concentrarsi solo sulla Champions da giocare ad agosto.

Negli ultimi anni in casa della dea ha sempre vinto l’Atalanta battente i rossoblu sempre con un ampio scarto di gol. Lo scorso anno finì 4-1 per i nerazzurri, che si proiettavano a centrare l’obiettivo Champions, raggiunto poi al termine della stagione. In quella gara ci fu una doppietta di Ilicic che domani non sarà della partita, segnarono poi Hateboer e Zapata il tutto nei primi 15′ minuti iniziali del match. Il gol rossoblu arrivò al 54′ minuto con Orsolini.

Atalanta – Bologna: Higlights andata