Atalanta Bologna, incredibile litigio tra Gasperini e Mihajlovic, ecco cosa è successo

Il primo tempo di Atalanta – Bologna termina sul risultato di 0 a 0 ma a far discutere è il clamoroso litigio che ha visto come protagnisti i tecnici delle due squadre impegnate sul campo: dop un fallo dell’atalantino Gosens gli animi in panchina si sono accesi dapprima da parte felsinea con Mihajlovic che ha protestato per la mancata sanzione del fallo, la , reazione di Gasperini che non si è fatta attendere, ma a quel punto il tecnico serbo ha aggredito verbalmente il collega “Gian Piero fatti i ca**i tuoi, parla con i tuoi giocatori, Parla con i tuoi e non rompere il ca…, hai capito?” .

L’arbitro La Penna decide inizialmente di ammonire entrambi gli allenatori, poi arriva il rosso a Gasperini che ha continuato con gli epiteti, decisione che è stata applaudita da Mihajlovic, mentre il tecnico dei bergamaschi ha abbandonato la panchina con “fate tutta questa caciara apposta“