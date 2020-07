Aurora Ramazzotti si mette a nudo | Messaggio importante per i suoi fan

Aurora Ramazzotti si mette a nudo e lancia un messaggio importantissimo all’interno del suo profilo Instagram. L’influencer figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha deciso di sdoganare la finta perfezione che si deve mettere in mostra all’interno dei social decidendo così di mostrarsi alla natura.

Ramazzotti ha così deciso di lanciare un fortissimo messaggio a tutte le fan che la seguono e che, continuamente cercano da lei consigli per essere perfette. Proprio per questo motivo, l’influencer ha deciso di mettere la parte i trucchi per mostrarsi al naturale e spiegare alle proprie fan che la seguono quanto sia importante accettarsi per quelle che si è. Quali sono state le parole di Aurora?

Aurora Ramazzotti si mette a nudo

Durante i giorni scorsi, Aurora Ramazzotti ha deciso di mettersi a nudo mostrando il suo viso senza ritocchi e senza trucco. Questa decisione è stata presa dall’influencer per mostrare a tutte le sue fan che non è affatto importante essere perfette. Aurora in questo modo, ha cercato di far capire alle persone che la seguono, quando i social possano essere “bugiardi” mostrando solamente una vita e una silhouette perfetta che in realtà non è vera.

Le parole di Aurora Ramazzotti hanno così scaldato il cuore di tantissimi utenti arrivando ad ottenere anche l’approvazione di cantanti come Tiziano Ferro e influencer come Giulia De Lellis. Quali sono state le parole della figlia di Michelle Hunziker?

Influencer mostra le imperfezioni

Aurora Ramazzotti non si vergogna e mette a nudo tutte le imperfezioni del suo viso senza nessuna vergogna. Le sue parole infatti, hanno scaldato il cuore delle tantissime fan che, si sentivano sbagliate e imperfette senza trucco.

Le parole di Aurora hanno così lasciato tutti molto stupiti: “Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Soprattutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri […] Troverò sempre assurdo che qualcuno possa anche lontanamente ispirarsi proprio a me che sono un disastro sia dentro che fuori. Ma allora, visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più”.