Calciomercato Genoa – Criscito potrebbe lasciare di nuovo il Grifone a fine stagione. Il capitano, tornato a vestire rossoblu dopo l’esperienza russa allo Zenit San Pietroburgo, continua ad essere un obiettivo della Fiorentina per la fascia sinistra, dove sopratutto Dalbert e Lirola adattato non sembrano aver dato le garanzie giuste anche per il futuro.

Calciomercato Genoa – Criscito, torna il pressing della Fiorentina

Su Criscito la Fiorentina aveva tentato un’azione di disturbo già due estati fa, quando colui che poi è tornato ad essere il capitano del Grifone aveva scelto il rossoblu per il suo rientro in Italia dalla Russia, spinto dalla voglia di tornare in patria e alla squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Per Criscito fu un nuovo matrimonio d’amore, ma oggi le cose potrebbero cambiare. La squadra ha annaspato per tutta la stagione e solo nello scorso turno ha distanziato la zona salvezza di quattro punti, e le ambizioni maggiori di altre piazze potrebbero convincerlo a prendere in considerazione un nuovo trasferimento.

Criscito era stato già molto vicino alla Fiorentina nello scorso gennaio, ma poi il giocatore restò a Genova per aiutare il club nella rincorsa alla salvezza. I contatti tra le due società sembrerebbero però già riavviati in vista della prossima sessione di mercato, che parte il 1 settembre. La sensazione è che la salvezza potrebbe non bastare a trattenere l’esterno sinistro, tornato a giocare titolare nelle ultime due partite dopo l’infortunio nella prima partita alla ripresa, contro il Parma. Criscito ha raccolto in questa stagione 22 presenze e 7 reti, contribuendo davvero in maniera fattiva ai risultati rossoblu. È un discorso che evidentemente sarà ripreso a fine stagione, e sicuramente dopo il derby del prossimo turno.