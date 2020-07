Calciomercato Sampdoria – Il club blucerchiato ha ancora altri pensieri per la testa rispetto al mercato: innanzitutto il derby del prossimo turno, che potrebbe sancire la matematica salvezza. Un traguardo complesso fino a poche giornate fa, ma diventato vicinissimo grazie alle vittorie arrivate in serie, quattro nelle ultime cinque gare, con uno stop solo contro l’irresistibile Atalanta di questi tempi. Poi l’eventuale rinnovo di Ranieri: il merito della ripresa è anche – forse principalmente suo. Infine il mercato: iniziano ad arrivare segnali di interesse per alcuni giocatori e andranno valutati.

Calciomercato Sampdoria – Difensore in partenza, tre club inglesi su di lui

Omar Colley è al centro dell’interesse di almeno tre club di Premier League. Il difensore gambiano ha raccolto con la Sampdoria 28 presenze e 5 panchine in 33 partite, facendo da vero e proprio perno della retroguardia blucerchiata. La perdita dal punto di vista tecnico sarebbe importante, ma la prospettiva di guadagnarci qualcosa e andare a prendere un giocatore altrettanto valido non è peregrina.

La fonte della notizia è il tabloid The Sun: su Colley ci sono l’attenzione del Newcastle, del West Ham, e sopratutto del Southampton. Il club biancorosso, dove hanno militato in passato Yoshida e Gabbiadini, aveva preso in considerazione Colley già come possibile sostituto di Van Dijk qualche stagione fa, quando l’olandese si trasferì al Liverpool. All’epoca il difensore era già titolare nel Genk, e si era fatto notare anche in Europa League. Fu poi la Sampdoria ad acquistarlo nell’estate del 2018. La Samp difficilmente potrebbe far fronte alla volontà di Colley di approdare in Premier League, anche per la possibilità da parte dei club inglesi di offrire stipendi più importanti rispetto a quelli che si guadagnano in Serie A. La strada però è lunga: non ci sono ancora offerte ufficiali e il calciomercato riprende il 1 Settembre. Oggi testa al derby, domani si vedrà.