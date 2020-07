Calciomercato Sassuolo – Sernicola uomo mercato: due club su di lui

E’ stata una stagione dai due volti quella di Leonardo Sernicola, terzino ed esterno sinistro 22enne di proprietà del Sassuolo, che lo ha acquistato nella stagione 2018/2019, che sta trovando la propria maturazione proprio quest’anno, anche se l’annata non era partita sotto i migliori auspici.

Doppio prestito

Il Sassuolo lo aveva infatti dato in prestito secco al Virtus Entella, in Serie B, dove complice la presenza di Sala che è diventato presto titolare nella compagine ligure, ha racimolato solo 5 presenze con un goal nella prima parte di stagione. Completamente differente il proseguo del suo campionato a partire dallo scorso gennaio, visto che i neroverdi lo hanno mandato nuovamente in prestito in Serie B, stavolta all’Ascoli, ed in maglia bianconera, agli ordini di mister Dionigi è riuscito da subito a conquistarse spazio da titolare, giocando come esterno a tutta fascia del suo 3-4-1-2, aiutando la squadra a inanellare una serie di risultati positivi che potrebbero essere fondamentali per la salvezza.

Monza e Bari sulle sue tracce

L’ottima seconda parte di torneo disputata da Sernicola lo ha reso un vero e proprio uomo mercato, sopratutto per due pretendenti: il Monza di Berlusconi e Galliani neopromosso in B attualmente è la squadra più accreditata ad assicurarsene le prestazioni, ma non è da escludere la pista Bari, che vincendo i playoff nella giornata di domani, approderà anch’esso in serie cadetta e potrebbe seriamente presentare un’offerta al club neroverde.